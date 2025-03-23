Осипенко: «Уход Карпина не стал сюрпризом»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко не считает сюрпризом уход главного тренера Валерия Карпина.

«Уход Карпина не стал сюрпризом, он давно говорил, что такое может быть. Тем более, остался помощник, Джони, ничего не поменялось. Видеть Георгиевича в сборной всегда приятно. Он на связи — хоть ушел, но поддерживает нас. Спокойно может ответить на вопросы, проконсультировать. В сборной у него требования те же, не сказал бы, что чем-то отличается.

Уход Глебова из «Ростова»? Не сказал бы, что это стало неожиданностью. СМИ всегда писали, что по нему был интерес. Молодцы, что продали. Данилу только удачи. Конечно, это потеря — уход капитана. Но есть, кем заменить», — сказал Осипенко в интервью из расположения сборной России.