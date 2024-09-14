«Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург»

«Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в выездном матче 8-го тура РПЛ — 4:2.

До 86-минуты встречи счет в игре был 2:2 — по дублю оформили полузащитник железнодорожников Алексей Батраков и форвард оренбуржцев Саид Сахархизан. В концовке встречи отличился защитник гостей Жерзино Ньямси, который вывел московскую команду вперед. На 90+7-й минуте Владислав Сарвели из «Локомотива» установил окончательный счет.

После этой игры «Локомотив» с 18 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (6 баллов) сохраняет 12-ю строчку. Команда продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей.

Следующую встречу в РПЛ «Локо» проведет против «Пари НН» 22 сентября. Оренбуржцы в этот же день сыграют с «Химками».