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Семак назвал задачи и цели «Зенита» на «Кубок Матч Премьер»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».

«Перерыв затянулся. Все хотят видеть футбол — и на трибунах, и по телевизору. Здесь есть шанс подготовиться к очередному сезону. Задачи и цели турнира одни и те же у всех — подготовить игроков, проверить молодежь, для этого формат турнира подходит как нельзя лучше», — сказал Семак на пресс-конференции.

21 июня в первой игре турнира в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» «Зенит» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Россия. Кубок Матч Премьер.
21 июн, 20:00. Смена (Санкт-Петербург)
Зенит
Нижний Новгород

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
2
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 1 : 2
21.05 17:00
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Гамид Агаларов

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 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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Краснодар

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