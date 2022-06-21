Семак назвал задачи и цели «Зенита» на «Кубок Матч Премьер»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».

«Перерыв затянулся. Все хотят видеть футбол — и на трибунах, и по телевизору. Здесь есть шанс подготовиться к очередному сезону. Задачи и цели турнира одни и те же у всех — подготовить игроков, проверить молодежь, для этого формат турнира подходит как нельзя лучше», — сказал Семак на пресс-конференции.

21 июня в первой игре турнира в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» «Зенит» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.