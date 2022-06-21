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Сегодня, 13:35

ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ФИФА.
Фото Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до июня 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

Напомним, что 7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие соглашений до 30 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/14985441
Футбол
ФИФА
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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Динамо – Сочи
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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П
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