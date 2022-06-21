ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до июня 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

Напомним, что 7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие соглашений до 30 июня.