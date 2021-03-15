Министр спорта МО прокомментировал вызов Мирзова в сборную России

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал вызов полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в сборную России.

Сегодня, 15 марта, стал известен состав сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Резиуан показывает хорошую игру, поздравляю его с этим большим успехом. Он давно к этому шел. На наших играх присутствует тренерский штаб сборной России, это говорит о том, что за командой следят. Есть еще кого вызвать, Резиуан будет не последним в сборной из «Химок» — сказал Терюшков «СЭ».

В нынешнем сезоне Мирзов в составе «Химок» принял участие в 11 матчах, в которых отличился 5 голами.

Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

(Сергей Федоров)