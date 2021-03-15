Обухов отреагировал на обвинения в употреблении допинга

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов высказался по поводу информации о том, что он нарушил антидопинговые правила.

Футболист отметил, что был шокирован данной информацией, так как впервые слышал об этом. Обухов заявил, что всегда с осторожностью относился к употреблению разного рода лекарств.

«Я получил уведомление из ФИФА по поводу моей допинг-пробы, взятой в марте 2013 года. В то время я выступал на правах аренды за «Торпедо», а пробу взяли в расположении молодежной сборной России. В письме говорится, что моя проба дала положительный результат, но якобы была уничтожена в Московской антидопинговой лаборатории.

Тот факт, что нас было два футболиста из «Торпедо», у обоих оказалась положительная допинг-проба и у обоих было выявлено одно и то же запрещенное вещество, конечно, наводит на определенные мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять", — цитирует Обухова «Чемпионат».

15 марта портал «Чемпионат.ком» опубликовал письмо ФИФА к РФС, в котором подозревает нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.

Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году. По данным Telegram-канала «Мутко против», вторым футболистом является игрок «Звезды» Иван Князев, а девушкой-футболисткой — Дарья Мещерякова.