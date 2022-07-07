В «Химках» объяснили подписание бывшего вратаря «Спартака» Митрюшкина
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание контракта с экс-голкипером «Спартака» Антоном Митрюшкиным.
«Теперь у нас есть три хороших вратаря. Конечно, мы рассматривали приобретение Антона с учетом того факта, что Лантратов может покинуть команду. Удастся ли ему реанимировать карьеру? То, что я слышал о нем говорит о том, что у него хорошие вратарские качества», — сказал Терюшков «СЭ».
26-летний Митрюшкин — чемпион Европы по футболу среди юношей (2013) в составе сборной России. Вратарь является воспитанником «Спартака».
Предыдущим клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо». Россиянин принял участие в 5 матчах немецкой команды и пропустил 8 голов, отыграв 1 встречу на ноль.
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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15
|Факел
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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