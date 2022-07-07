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Сегодня, 19:43

В «Химках» объяснили подписание бывшего вратаря «Спартака» Митрюшкина

Владислав Флегонтов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание контракта с экс-голкипером «Спартака» Антоном Митрюшкиным.

«Теперь у нас есть три хороших вратаря. Конечно, мы рассматривали приобретение Антона с учетом того факта, что Лантратов может покинуть команду. Удастся ли ему реанимировать карьеру? То, что я слышал о нем говорит о том, что у него хорошие вратарские качества», — сказал Терюшков «СЭ».

26-летний Митрюшкин — чемпион Европы по футболу среди юношей (2013) в составе сборной России. Вратарь является воспитанником «Спартака».

Предыдущим клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо». Россиянин принял участие в 5 матчах немецкой команды и пропустил 8 голов, отыграв 1 встречу на ноль.

Антон Митрюшкин
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ФК Химки
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