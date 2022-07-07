Лисакович рассказал, что делал после незабитого пенальти «Уфе»: «Приехал домой, посмотрел матч, лег спать»
Форвард «Рубина» Лисакович рассказал, что делал после незабитого пенальти «Уфе»
Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович рассказал, что делал после незабитого пенальти в матче 30-го тура РПЛ-2021/22 против «Уфы» (1:2).
В конце матча Лисакович исполнял 11-метровый и попал в штангу. Из-за этого «Рубин» проиграл «Уфе» и занял 15-е место в итоговой таблице РПЛ, из-за чего вылетел в Первую лигу.
«Что делал после игры с «Уфой»? Приехал домой, посмотрел матч, лег спать», — сказал на встрече с болельщиками Лисакович.
«Рубин» проведет первый матч в сезоне-2022/23 17 июля — казанцы на своем поле примут «Родину» в рамках 1-го тура Первой лиги.
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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