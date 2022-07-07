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Лисакович рассказал, что делал после незабитого пенальти «Уфе»: «Приехал домой, посмотрел матч, лег спать»

Форвард «Рубина» Лисакович рассказал, что делал после незабитого пенальти «Уфе»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович рассказал, что делал после незабитого пенальти в матче 30-го тура РПЛ-2021/22 против «Уфы» (1:2).

В конце матча Лисакович исполнял 11-метровый и попал в штангу. Из-за этого «Рубин» проиграл «Уфе» и занял 15-е место в итоговой таблице РПЛ, из-за чего вылетел в Первую лигу.

«Что делал после игры с «Уфой»? Приехал домой, посмотрел матч, лег спать», — сказал на встрече с болельщиками Лисакович.

«Рубин» проведет первый матч в сезоне-2022/23 17 июля — казанцы на своем поле примут «Родину» в рамках 1-го тура Первой лиги.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Виталий Лисакович
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