Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин подписал контракт с «Химками» на 2 года

«Химки» объявили о заключении контракта с вратарем Антоном Митрюшкиным.

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано до конца июня 2024 года. Голкипер будет выступать за подмосковную команду под 1-м номером.

Митрюшкин — чемпион Европы по футболу среди юношей (2013) в составе сборной России. Вратарь является воспитанником «Спартака».

Предыдущим клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо». Россиянин принял участие в 5 матчах немецкой команды и пропустил 8 голов, отыграв 1 встречу на ноль.