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Сегодня, 18:01

Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин подписал контракт с «Химками» на 2 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Антон Митрюшкин.
Фото ФК «Химки»

«Химки» объявили о заключении контракта с вратарем Антоном Митрюшкиным.

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано до конца июня 2024 года. Голкипер будет выступать за подмосковную команду под 1-м номером.

Митрюшкин — чемпион Европы по футболу среди юношей (2013) в составе сборной России. Вратарь является воспитанником «Спартака».

Предыдущим клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо». Россиянин принял участие в 5 матчах немецкой команды и пропустил 8 голов, отыграв 1 встречу на ноль.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/anton-mitryushkin-podpisal-kontrakt-s-khimkami/
Антон Митрюшкин
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