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Сегодня, 20:07

«Сочи» — ЦСКА: армейцы забили 2 гола за первые 6 минут матча

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федор Чалов забивает второй гол в ворота «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА забил 2 гола в ворота «Сочи» в первые 6 минут матча в рамках товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».

На 4-й минуте защитник Игорь Дивеев открыл счет ударом головой, а на 6-й минуте форвард Федор Чалов реализовал выход 1 на 1 с голкипером сочинцев Денисом Адамовым.

Отметим, что для ЦСКА эти голы стали первыми под руководством нового главного тренера Владимира Федотова. До этого красно-синие проиграли в трех матчах подряд: против «Велеса» (0:2), «Зенита» (0:3) и «Нижнего Новгорода» (0:2).

Россия. Кубок Матч Премьер.
07 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
Сочи
ЦСКА

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