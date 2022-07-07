«Сочи» — ЦСКА: армейцы забили 2 гола за первые 6 минут матча

ЦСКА забил 2 гола в ворота «Сочи» в первые 6 минут матча в рамках товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».

На 4-й минуте защитник Игорь Дивеев открыл счет ударом головой, а на 6-й минуте форвард Федор Чалов реализовал выход 1 на 1 с голкипером сочинцев Денисом Адамовым.

Отметим, что для ЦСКА эти голы стали первыми под руководством нового главного тренера Владимира Федотова. До этого красно-синие проиграли в трех матчах подряд: против «Велеса» (0:2), «Зенита» (0:3) и «Нижнего Новгорода» (0:2).