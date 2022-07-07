«Сочи» — ЦСКА: армейцы забили 2 гола за первые 6 минут матча
ЦСКА забил 2 гола в ворота «Сочи» в первые 6 минут матча в рамках товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».
На 4-й минуте защитник Игорь Дивеев открыл счет ударом головой, а на 6-й минуте форвард Федор Чалов реализовал выход 1 на 1 с голкипером сочинцев Денисом Адамовым.
Отметим, что для ЦСКА эти голы стали первыми под руководством нового главного тренера Владимира Федотова. До этого красно-синие проиграли в трех матчах подряд: против «Велеса» (0:2), «Зенита» (0:3) и «Нижнего Новгорода» (0:2).
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15
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
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|
Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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