В «Химках» не получали предложения «Локомотива» по трансферу Рыбчинского

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию «РБ Спорт» о том, что «Локомотив» предложил подмосковному клубу услуги полузащитника Дмитрия Рыбчинского.

«Нет, предложений по Рыбчинскому у нас нет. Ни с «Локомотивом», ни с представителями игрока мы не разговаривали», — сказал Терюшков «СЭ».

В текущем сезоне Рыбчинский провел 14 матчей и отдал 2 голевые передачи.