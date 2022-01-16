В «Химках» не получали предложения «Локомотива» по трансферу Рыбчинского
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию «РБ Спорт» о том, что «Локомотив» предложил подмосковному клубу услуги полузащитника Дмитрия Рыбчинского.
«Нет, предложений по Рыбчинскому у нас нет. Ни с «Локомотивом», ни с представителями игрока мы не разговаривали», — сказал Терюшков «СЭ».
В текущем сезоне Рыбчинский провел 14 матчей и отдал 2 голевые передачи.
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|36
|
3
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|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
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|7
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|
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|0
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|
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|8
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|27
|
9
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|18
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|5
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|
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|4
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|
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|7
|7
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|19
|
12
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|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
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30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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