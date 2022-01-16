Жиго не отправится на сбор со «Спартаком» из-за простуды

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго не летит завтра, 17 января, на первый сбор команды.

«Как и говорил врач команды Глеб Чернов, у Жиго простуда. Как только он поправится, присоединится к команде в Дубае», , — приводит слова пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова «РБ Спорт».

Зимний сбор красно-белых пройдет в ОАЭ с 17 января по 29 января.

В сезоне РПЛ-2021/2022 Жиго сыграл за «Спартак» 16 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Контракт 28-летнего француза действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.