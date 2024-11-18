В «Химках» два месяца не платят зарплату

По информации «СЭ», руководство «Химок» не выплачивает зарплаты игрокам и персоналу на протяжении двух месяцев. Последний раз сотрудники клуба получали выплаты за август. Внутри команды зреет недовольство сложившейся ситуацией.

Также футболистам не выплачивается бонусная часть. Это уже второй раз в текущем сезоне, когда клуб имеет проблемы с выплатами зарплат.

14 октября сообщалось, что в «Химках» задерживают выплату зарплат и премиальных игрокам команды.

«Химки» с 12 очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России после 15 туров.