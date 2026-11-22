Орлов — о Венделе: «Не вижу, чтобы он выигрывал конкуренцию. Да и выиграет ли?»

Известный комментатор Геннадий Орлов в беседе с «СЭ» оценил игру полузащитника «Зенита» Вендела в матче с «Рубином» (1:3) в 15-м туре РПЛ.

«Слабый матч в исполнении Барриоса. Вендел вышел на замену — и что показал? Получил желтую карточку и теперь пропустит важную встречу с ЦСКА.

А помните, я вам не так давно говорил, что ему еще предстоит отвоевать место в составе? Пока не вижу, чтобы он выигрывал конкуренцию у партнеров. Да и выиграет ли? Большой вопрос...

Луис Энрике — это кошка, которая гуляет сама по себе. Да, забил, но в остальном-то... Выключен из командной игры. Все как-то отдельными вспышками», — сказал Орлов «СЭ».

«Рубин» нанес «Зениту» четвертое поражение в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга с 31 очком лидирует в таблице РПЛ, у московского «Динамо» (31 очко) остается один матч в запасе.