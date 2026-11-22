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Сегодня, 08:30
«Родина» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 15-го тура чемпионата России.
«Родина» — «Локомотив»: потери
«Родине» из-за перебора желтых карточек не поможет нападающий Йорди Рейна. У «Локомотива» под вопросом появление защитника Сесара Монтеса.
«Родина» — «Локомотив»: личные встречи
В истории российского футбола команды не проводили официальные матчи. Зато были три товарищеские встречи. 22 января 2023 года «Локомотив» выиграл со счетом 2:1, а «Родина» взяла реванш 30 июня 2024-го (1:0). Также соперники сыграли вничью со счетом 0:0 в матче, который прошел минувшим летом — 27 июня 2026-го.
«Локомотив»: форма в последних турах РПЛ
Железнодорожники не побеждали в четырех матчах чемпионата подряд. В 11-м туре «Локомотив» дома упустил победу над «Краснодаром» (3:3), после чего последовали поражения от «Ростова» (0:2), «Спартака» (0:4) и «Рубина» (0:1). Матч против казанского клуба стал последним для Михаила Галактионова на посту главного тренера московского клуба.
«Родина»: форма в последних турах РПЛ
В 14-м туре «Родина» в гостях проиграла «Ахмату» (0:1) и прервала серию из трех туров без поражений. До этого команда Джонатана Альбы сыграла вничью с «Оренбургом» (2:2), победила «Факел» (1:0) и «Краснодар» (2:1). Кстати, матч против воронежцев является единственным в РПЛ, в котором «Родина» не пропустила.
Где смотреть трансляцию матча «Родина» — «Локомотив»
Игру «Родины» и «Локомотива» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Родина» — «Локомотив»
Матч команд Джонатана Альбы и Сергея Овчинникова состоится в воскресенье, 22 ноября, в Химках на «Арене Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
В воскресенье, 22 ноября, «Родина» и «Локомотив» сыграют в матче 15-го тура премьер-лиги.
Это будет первая официальная встреча в истории команд. И ее значение крайне важно, поскольку проигравший ухудшит и без того незавидное турнирное положение. Оба клуба участвуют в борьбе за выживание: после 14 туров у «Локомотива» 11 очков, а у «Родины» — 12. Хуже играет только «Факел».
Обе команды по ходу чемпионата сменили главных тренеров. У «Родины» еще в сентябре вместо Хуана Диаса пришел Джонатан Альба. Этот шаг дал результат в октябре, когда «родные» набрали семь очков в матчах с «Оренбургом», «Факелом» и «Краснодаром». У железнодорожников место Михаила Галактионова только на этой неделе занял Сергей Овчинников. Он работает в статусе «старшего тренера».
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Родина» — «Локомотив». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|3 : 1
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|10
|
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3