В воскресенье, 22 ноября, «Родина» и «Локомотив» сыграют в матче 15-го тура премьер-лиги.

Это будет первая официальная встреча в истории команд. И ее значение крайне важно, поскольку проигравший ухудшит и без того незавидное турнирное положение. Оба клуба участвуют в борьбе за выживание: после 14 туров у «Локомотива» 11 очков, а у «Родины» — 12. Хуже играет только «Факел».

Обе команды по ходу чемпионата сменили главных тренеров. У «Родины» еще в сентябре вместо Хуана Диаса пришел Джонатан Альба. Этот шаг дал результат в октябре, когда «родные» набрали семь очков в матчах с «Оренбургом», «Факелом» и «Краснодаром». У железнодорожников место Михаила Галактионова только на этой неделе занял Сергей Овчинников. Он работает в статусе «старшего тренера».

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Родина» — «Локомотив». Присоединяйтесь!