Орлов: «Это тень «Зенита»! Сзади катастрофа какая-то»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от поражения «Зенита» в гостевом матче с «Рубином» (1:3) в 15-м туре РПЛ.

«Что тут сказать... Сегодня питерские болельщики увидели не «Зенит», а лишь его тень! Ну что это за игра? Команда просто оказалась не готова к матчу против «Рубина»?

Я в недоумении. Не знаю, рассказывали ли тренеры футболистам о том, как далеко бросает ауты Самошников. Что за беспечность, что за апатия в действиях защитников гостей в эпизоде со вторым голом? Кто опекал Вуячича? Неужели в «Зените» не разбирали этот козырь казанцев?

Ребята, не многовато ли вы пропускаете?! Три от «Рубина» (а ведь был еще и четвертый мяч из офсайда), два от «Ростова», еще раньше — два от «Ахмата». Семаку нужно что-то делать с обороной.

Нужна свежая кровь, молодежь. Амир Мусаев появился на поле на 81-й минуте и успел заработать пару штрафных. Бился! Потому что глаза горят! Вот этой страсти сегодня зенитовцам и не хватало. Все медленно, без огня, без эмоций...» — сказал Орлов «СЭ».

«Рубин» нанес «Зениту» четвертое поражение в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга с 31 очком лидирует в таблице РПЛ, у московского «Динамо» (31 очко) остается один матч в запасе.