Айдамиров о возможном расширении РПЛ: «Лично я — за. В Первой лиге много клубов с хорошей инфраструктурой»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии для «СЭ» поддержал идею увеличить число участников РПЛ до 18 команд.

Одним из инициаторов данного предложения является генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов.

— Зачем нужно расширение, если в РПЛ есть истории, когда клубы банкротятся и не выплачивают зарплаты?

— Мы говорим о плохом. Но посмотрите на Первую лигу — там много клубов, у которых есть хорошая инфраструктура. Мы будем рассматривать возможное расширение РПЛ, будем все вместе это обсуждать. Дальше будем советоваться с коллегами из РФС. Лично я — за расширение РПЛ, — сказал Айдамиров «СЭ».

На данный момент в РПЛ выступает 16 клубов.