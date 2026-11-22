Безуглов: «В сборной России решение об участии игрока в сборе по состоянию здоровья принимают не врачи. Вероятно, главный тренер»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал «СЭ», почему сборная России не отпустила защитника армейцев Кирилла Данилова в расположение команды во время первого осеннего сбора национальной команды.

19-летний защитник пропустил BETBOOM товарищеские матчи против Ирана (29 сентября, 2:0), Намибии (3 октября, 6:0) и Нигерии (6 октября, 3:3) из-за воспаления сухожилия, но при этом оставался в расположении национальной команды.

— Почему сборная не отпустила Кирилл Данилова в клуб, когда у него была травма? Вы отправляли официальный запрос в РФС?

— Конечно, вся информация есть в медицинском паспорте. Мы отправили ссылку на МРТ Данилова. С врачами сборной у нас полный консенсус. У меня нет ни одного вопроса к врачам национальной команды. Но в сборной России решение об участии игрока в сборе [по состоянию здоровья] принимают не врачи. Вероятно, главный тренер. Мы не понимаем, почему Данилова не отпустили в клуб, никто нам этого не объяснил.

— А вы пытались общаться с Карпиным, чтобы понять, почему он не отпустил Данилова?

— Он — главный тренер сборной России. Кто я такой, чтобы я пытался с ним общаться? Я не решаю эти вопросы, — сказал Безуглов «СЭ».