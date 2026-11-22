В ЦСКА заявили, что Акинфеев, вероятно, не сыграет до конца 2026 года

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что вратарь команды Игорь Акинфеев, скорее всего, не выйдет на поле до конца 2026 года.

«Игорь находится в хороших кондициях, потихоньку набирает форму. Сейчас уже смысла нет, думаю, что в этом году не сыграет», — сказал Безуглов ТАСС.

По словам врача, 40-летний голкипер останется в расположении клуба в декабре и продолжит восстановление.

Акинфеев получил травму 4 апреля в матче РПЛ против «Акрона» (2:1) и с тех пор не участвовал в официальных играх. 2 июня армейцы продлили контракт с Акинфеевым до лета 2027 года.