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Защитник «Амкала» Воронин: «Динамо» сравнило нас с квадроберами? Может, их ещё каким-то молодёжным словечкам научить?»

Даниил Аршавский
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Защитник «Амкала» Филипп Воронин прокомментировал шутку московского «Динамо», сравнившего его команду с квадроберами пред товарищеским матчем.

«Как отвечу на то, что «Динамо» сравнивало «Амкал» с квадроберами? Может, их нужно ещё каким-то молодёжным словечкам научить, которые ни к чему не подходят. Мне кажется, что мы больше тюбики. «Амкал» — тюбики, а «Динамо» — анки. Это те, кто пытается быть молодёжными», — цитирует Воронина Legalbet.

В воскресенье, 17 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве «Амкал» переиграл «Динамо» в товарищеском матче со счетом 3:2.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
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