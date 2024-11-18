Защитник «Амкала» Воронин: «Динамо» сравнило нас с квадроберами? Может, их ещё каким-то молодёжным словечкам научить?»

Защитник «Амкала» Филипп Воронин прокомментировал шутку московского «Динамо», сравнившего его команду с квадроберами пред товарищеским матчем.

«Как отвечу на то, что «Динамо» сравнивало «Амкал» с квадроберами? Может, их нужно ещё каким-то молодёжным словечкам научить, которые ни к чему не подходят. Мне кажется, что мы больше тюбики. «Амкал» — тюбики, а «Динамо» — анки. Это те, кто пытается быть молодёжными», — цитирует Воронина Legalbet.

В воскресенье, 17 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве «Амкал» переиграл «Динамо» в товарищеском матче со счетом 3:2.