Legalbet: «Химки» в течение нескольких месяцев задерживают выплаты игрокам

В «Химках» имеются задержки по выплатам зарплат и премиальных игрокам на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, срок задолженностей перед командой может составлять до 3 месяцев.

Однако, футболистам подмосковного клуба положены 300 тысяч рублей за каждую победу в рамках РПЛ. Половину этой суммы игроки получают сразу, а еще 150 тысяч смогут забрать по окончании сезона при условии сохранения места в РПЛ.

«Химки» с 8 набранными очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров.