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Legalbet: «Химки» в течение нескольких месяцев задерживают выплаты игрокам

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В «Химках» имеются задержки по выплатам зарплат и премиальных игрокам на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, срок задолженностей перед командой может составлять до 3 месяцев.

Однако, футболистам подмосковного клуба положены 300 тысяч рублей за каждую победу в рамках РПЛ. Половину этой суммы игроки получают сразу, а еще 150 тысяч смогут забрать по окончании сезона при условии сохранения места в РПЛ.

«Химки» с 8 набранными очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров.

Денис Глушаков. «Судя по общению с президентом, остаюсь в структуре «Химок». Примем решение, какая будет должность». Глушаков объяснил переход в «СКА-Ростов»

Источник: Legalbet
ФК Химки
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«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
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Спартак – Краснодар
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