«Динамо» — «Краснодар»: Тюкавин, Гладышев, Кордоба и Батчи выйдут с первых минут

Московское «Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 мск.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Глебов, Бителло, Фомин, Гутьеррес, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Расулов, Лещук, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Миранчук, Маринкин, Окишор, Сергеев, Казимир.

«Краснодар»: Агкацев, Родригес, Жубал, Оласа, Вахания, Черников, Аугусто, Батчи, Кристиан, Воробьев, Кордоба.

Запасные: Корякин, Шаленко, Тормена, Пальцев, Петров, Ленини, Оздоев, Буркин, Уткин, Гусейнов.