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Сегодня, 10:30

Сычев о тренерской лицензии: «На днях будем сдавать на диплом. Все это отправится в УЕФА»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал об обучении на тренерскую лицензию УЕФА.

«На днях будем сдавать на диплом. Надеюсь, что все получится удачно. Не будем бежать впереди паровоза. Собрано много материалов, обучение прошло эффективно. Все это отправится в УЕФА, проанализируется. И получим диплом», — сказал Сычев «СЭ».

Будучи футболистом, Сычев выступал за «Спартак», «Марсель», «Локомотив», последним его клубом был «Пюник». В составе сборной России он выиграл бронзу Евро-2008. На данный момент 40-летний специалист учится в Академии РФС на тренерскую лицензию Pro.

Полностью интервью Дмитрия Сычева читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Сычев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
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 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
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Спартак – Локомотив
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