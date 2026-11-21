Гусев обыграл Игдисамова. «Ахмат» выбил ЦСКА из чемпионской гонки?
Одна команда претендует на титул или как минимум на медали. Другая отчаянно пытается отодвинуться от зоны стыковых матчей. Но и с такими вводными игра может быть интригующей по умолчанию. Речь о тренерской дуэли Дмитрия Игдисамова и Ролана Гусева, которые вместе трудились в академии ЦСКА. И вряд ли они могли серьезно удивить друг друга перед очной дуэлью.
Гусев, начав работу в «Ахмате» с важной победы над «Родиной», произвел только одну напрашивавшуюся замену. Ясно же было, что в старт вернется отбывший дисквалификацию капитан грозненцев Садулаев. А у армейцев в сравнении с прошлым туром перестановок оказалось две. И если рокировка Олейникова на Глебова была вызвана тактическими соображениями, то Лукин уступил место Абдулкадырову из-за болезни.
Игра же развивалась именно так, как и предполагалось изначально. Инициатива была у ЦСКА, тогда как «Ахмат» не запирался на своей половине и регулярно проверял армейскую оборону. Относительно быстрого гола хозяев и персонально находившегося в площади ворот Гонду лишил разрядивший обстановку Сидибе. В свою очередь, хозяева заставили вспомнить игру в Краснодаре. Но если там красно-синих наказывали за наивные ошибки, то в этот раз — после неосторожной передачи Облякова к собственным воротам — Бориско оказался начеку и сумел на мгновение опередить Самородова.
Еще раз голкипер сумел сложиться и спас, когда Мелкадзе коварно подрезал мяч головой при подаче углового. Впрочем, в первые 45 минут более очевидными моментами для взятия ворот мог похвастаться ЦСКА. Только подвела реализация, а промах Матеуса Алвеса (Цаке неудачно попал в Ибишева) — из категории невероятных. Кроме того, хозяевам удалась классная контратака, в концовке которой Глебов перевел мяч Аззи, и выше всяких похвал сыграл заблокировавший его удар в подкате Самородов.
Исходя из логики игры, во втором тайме следовало ожидать: если ЦСКА прибавит, то дожмет неуступчивого соперника. Однако есть фактор ВАР, который предложил арбитру изучить эпизод с падением Мелкадзе в штрафной. И, как оказалось, контакта с ногой Кругового было достаточно, чтобы оценить это как фол по неосторожности. Пенальти, и Садулаев забил команде, в которую мог перейти, но так и не перешел. А его удар с точки в субботу изменил все, включая стратегию и тактику.
«Ахмат» получил возможность играть более прагматично. Хотя это подразумевает спокойствие, тогда как один раз дело дошло до массового выяснения отношений после жесткого подката Садулаева на Жоао Викторе. Впрочем, конфликт быстро погасили, а страсть Лечи стала одним из двигателей прессинга гостей. Именно он принес им второй успех. Касинтура ушел от Облякова, Данилов прозевал рывок Мелкадзе себе за спину, а Бориско не выручил, пропустив мяч между ногами.
Полный контраст с действиями Мицаева, который остановил выход Мусаева один на один. Но все-таки вратарю грозненцев пришлось капитулировать, когда ЦСКА расчертил комбинацию перед штрафной и продвинувшийся к ее линии Энрике Кармо попал точно в угол.
ЦСКА, перестроившись на схему с четверкой защитников, вернулся в игру и усилил давление. При этом «Ахмат», что делает ему честь, и не думал парковать «автобус» около своей штрафной. Гости при любой возможности мчались вперед, по остроте атак не уступая армейцам.
Бориско заставили страховать защитников, выбегая в гущу борьбы за пределы штрафной. Один раз мяч даже побывал в сетке, однако судьи сразу определили офсайд в начальной стадии атаки. По той же причине не засчитали гол Мусаева, так как во «вне игры» забрался выполнявший скидку партнеру Лусиано. А на шестой добавленной арбитром минуте главное спасение матча совершил Мицаев, вытянув мяч из угла после удара Аззи.
Не побеждавший в гостях больше года «Ахмат» выстоял и выиграл второй матч под началом Гусева. А у ЦСКА проблемы: после яркой победы в дерби со «Спартаком» армейцы за три тура в РПЛ набрали только одно очко. Не выдержали темпа, выбыв из гонки за титулом?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|3 : 1
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|10
|
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3