Гусев обыграл Игдисамова. «Ахмат» выбил ЦСКА из чемпионской гонки?

Армейцы не побеждают уже три тура.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 19:45. ВЭБ Арена (Москва)

Одна команда претендует на титул или как минимум на медали. Другая отчаянно пытается отодвинуться от зоны стыковых матчей. Но и с такими вводными игра может быть интригующей по умолчанию. Речь о тренерской дуэли Дмитрия Игдисамова и Ролана Гусева, которые вместе трудились в академии ЦСКА. И вряд ли они могли серьезно удивить друг друга перед очной дуэлью.

Гусев, начав работу в «Ахмате» с важной победы над «Родиной», произвел только одну напрашивавшуюся замену. Ясно же было, что в старт вернется отбывший дисквалификацию капитан грозненцев Садулаев. А у армейцев в сравнении с прошлым туром перестановок оказалось две. И если рокировка Олейникова на Глебова была вызвана тактическими соображениями, то Лукин уступил место Абдулкадырову из-за болезни.

Игра же развивалась именно так, как и предполагалось изначально. Инициатива была у ЦСКА, тогда как «Ахмат» не запирался на своей половине и регулярно проверял армейскую оборону. Относительно быстрого гола хозяев и персонально находившегося в площади ворот Гонду лишил разрядивший обстановку Сидибе. В свою очередь, хозяева заставили вспомнить игру в Краснодаре. Но если там красно-синих наказывали за наивные ошибки, то в этот раз — после неосторожной передачи Облякова к собственным воротам — Бориско оказался начеку и сумел на мгновение опередить Самородова.

Еще раз голкипер сумел сложиться и спас, когда Мелкадзе коварно подрезал мяч головой при подаче углового. Впрочем, в первые 45 минут более очевидными моментами для взятия ворот мог похвастаться ЦСКА. Только подвела реализация, а промах Матеуса Алвеса (Цаке неудачно попал в Ибишева) — из категории невероятных. Кроме того, хозяевам удалась классная контратака, в концовке которой Глебов перевел мяч Аззи, и выше всяких похвал сыграл заблокировавший его удар в подкате Самородов.

Исходя из логики игры, во втором тайме следовало ожидать: если ЦСКА прибавит, то дожмет неуступчивого соперника. Однако есть фактор ВАР, который предложил арбитру изучить эпизод с падением Мелкадзе в штрафной. И, как оказалось, контакта с ногой Кругового было достаточно, чтобы оценить это как фол по неосторожности. Пенальти, и Садулаев забил команде, в которую мог перейти, но так и не перешел. А его удар с точки в субботу изменил все, включая стратегию и тактику.

«Ахмат» получил возможность играть более прагматично. Хотя это подразумевает спокойствие, тогда как один раз дело дошло до массового выяснения отношений после жесткого подката Садулаева на Жоао Викторе. Впрочем, конфликт быстро погасили, а страсть Лечи стала одним из двигателей прессинга гостей. Именно он принес им второй успех. Касинтура ушел от Облякова, Данилов прозевал рывок Мелкадзе себе за спину, а Бориско не выручил, пропустив мяч между ногами.

Полный контраст с действиями Мицаева, который остановил выход Мусаева один на один. Но все-таки вратарю грозненцев пришлось капитулировать, когда ЦСКА расчертил комбинацию перед штрафной и продвинувшийся к ее линии Энрике Кармо попал точно в угол.

ЦСКА, перестроившись на схему с четверкой защитников, вернулся в игру и усилил давление. При этом «Ахмат», что делает ему честь, и не думал парковать «автобус» около своей штрафной. Гости при любой возможности мчались вперед, по остроте атак не уступая армейцам.

Бориско заставили страховать защитников, выбегая в гущу борьбы за пределы штрафной. Один раз мяч даже побывал в сетке, однако судьи сразу определили офсайд в начальной стадии атаки. По той же причине не засчитали гол Мусаева, так как во «вне игры» забрался выполнявший скидку партнеру Лусиано. А на шестой добавленной арбитром минуте главное спасение матча совершил Мицаев, вытянув мяч из угла после удара Аззи.

Не побеждавший в гостях больше года «Ахмат» выстоял и выиграл второй матч под началом Гусева. А у ЦСКА проблемы: после яркой победы в дерби со «Спартаком» армейцы за три тура в РПЛ набрали только одно очко. Не выдержали темпа, выбыв из гонки за титулом?