Орлов: «Игра Мантуана — просто цирк какой-то! Он выглядит все хуже и хуже»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» раскритиковал защитника «Зенита» Густаво Мантуана после поражения от «Рубина» (1:3) в 15-м туре РПЛ.

«Опять большие вопросы к Мантуану. В обороне он и прежде был не слишком надежен, но хотя бы впереди приносил пользу. А теперь и этого нет! Где проходы, где прострелы? Увы, бразилец выглядит все хуже и хуже от матча к матчу. Разве это не видно? Очень низкий КПД и сзади, и в атаке. Почему же тогда он попадает в стартовый состав?

Семаку нужно что-то делать с обороной. Руководствоваться спортивным принципом. И тут мы опять возвращаемся к фигуре Мантуана. Извините, но его нынешняя игра — просто цирк какой-то... Он ведь уже и в скорости никого не превосходит. Надо искать другие варианты, кардинально что-то менять. Сзади катастрофа какая-то!» — сказал Орлов «СЭ».

«Рубин» нанес «Зениту» четвертое поражение в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга с 31 очком лидирует в таблице РПЛ, у московского «Динамо» (31 очко) остается один матч в запасе.