«Родина» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Родина» и «Локомотив» сыграют в 15-м туре РПЛ в воскресенье, 22 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 19:00. Арена Химки (Химки)

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Локомотив» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Начало телевизионного эфира — в 18.55 мск, за пять минут до стартового свистка. Смотреть матч онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru. Для доступа к платному телеканалу необходима подписка.

В 14-м туре «Родина» на выезде уступила «Ахмату» (0:1), а «Локомотив» дома проиграл «Рубину» (0:1). После матчей 21 ноября «Родина» с 12 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» набрал 11 очков и располагается на 15-й строчке.