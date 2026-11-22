«Динамо» — «Краснодар»: счет и результат матча РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» встретятся в 15-м туре РПЛ в воскресенье, 22 ноября. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир на федеральном канале начнется в 13.30 мск.

Следить за ходом встречи, статистикой и изменениями счета можно в матч-центре «СЭ».

На этой странице после окончания встречи появится итоговый счет матча «Динамо» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Перед 15-м туром «Динамо» с 31 очком занимало второе место в чемпионате России. «Краснодар» набрал 26 очков и располагался на четвертой строчке. Команды разделяли пять очков.

В предыдущем туре москвичи на выезде обыграли «Факел» (2:1), а краснодарцы дома победили ЦСКА (4:2). В нынешнем сезоне соперники также дважды встречались на групповом этапе Кубка России. «Краснодар» выиграл оба матча — (1:0) в Москве и (2:1) дома.