Безуглов о словах Карпина: «Когда тренеры рассуждают о медицине, то это выглядит часто смешно»
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал «СЭ» слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который перед BETBOOM товарищеским матчем с Венесуэлой (2:0) заявил журналистам, что не может доверять клубам в вопросе здоровья игроков.
— Валерий Карпин сказал, что не может доверять клуба в вопросе здоровья игроков после истории с Максимом Осипенко.
— Мне кажется, что о медицине должны рассуждать врачи. Когда тренеры рассуждают о медицине, то это выглядеть не очень, это выглядит часто смешно. Не надо им рассуждать об этом. У врачей ЦСКА никогда не было проблем с врачами сборной. У нас доверительные отношения, никаких проблем нет. Но все мы помним ситуацию с Кириллом Даниловым, которые приехал в национальную команду с травмой, которая точно не позволяла ему играть и тренироваться 10-14 дней. Коллеги, врачи сборной, все это прекрасно понимали. Но Кирилл провел в расположение сборной с первого и до последнего дня, ни разу не надев даже бутсы. Мы уважаем РФС, тренерский сборной и медицинскую тайну, но нам есть что рассказать, — сказал Бузуглов «СЭ».
Защитник «Динамо» Максим Осипенко пропускал ноябрьский сбор сборной России по медицинским показания. При этом 15 ноября футболист вышел в стартовом составе бело-голубых на товарищеский матч с медиакомандой ФК «10» (4:2).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3