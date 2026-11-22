Безуглов о словах Карпина: «Когда тренеры рассуждают о медицине, то это выглядит часто смешно»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал «СЭ» слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который перед BETBOOM товарищеским матчем с Венесуэлой (2:0) заявил журналистам, что не может доверять клубам в вопросе здоровья игроков.

— Валерий Карпин сказал, что не может доверять клуба в вопросе здоровья игроков после истории с Максимом Осипенко.

— Мне кажется, что о медицине должны рассуждать врачи. Когда тренеры рассуждают о медицине, то это выглядеть не очень, это выглядит часто смешно. Не надо им рассуждать об этом. У врачей ЦСКА никогда не было проблем с врачами сборной. У нас доверительные отношения, никаких проблем нет. Но все мы помним ситуацию с Кириллом Даниловым, которые приехал в национальную команду с травмой, которая точно не позволяла ему играть и тренироваться 10-14 дней. Коллеги, врачи сборной, все это прекрасно понимали. Но Кирилл провел в расположение сборной с первого и до последнего дня, ни разу не надев даже бутсы. Мы уважаем РФС, тренерский сборной и медицинскую тайну, но нам есть что рассказать, — сказал Бузуглов «СЭ».

Защитник «Динамо» Максим Осипенко пропускал ноябрьский сбор сборной России по медицинским показания. При этом 15 ноября футболист вышел в стартовом составе бело-голубых на товарищеский матч с медиакомандой ФК «10» (4:2).