«Динамо» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» встретятся в 15-м туре чемпионата России в воскресенье, 22 ноября. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча «Динамо» — «Краснодар», статистикой и результатом встречи можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир на общедоступном «Матч ТВ» начнется в 13.30 мск, на «Матч Премьер» показ встречи запланирован с 13.55. Смотреть матч онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Динамо» в 14-м туре на выезде победило «Факел» (2:1). Москвичи набрали 31 очко в 14 матчах и перед началом 15-го тура занимали второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

«Краснодар» в предыдущем туре дома обыграл ЦСКА (4:2). Команда Мурада Мусаева набрала 26 очков в 14 встречах и располагалась на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России.