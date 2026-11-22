«Динамо» Махачкала — «Спартак»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» сыграют в 15-м туре РПЛ в воскресенье, 22 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало телевизионного эфира — в 16.25 мск, за пять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru. Для доступа к платному каналу потребуется подписка.

В 14-м туре «Динамо» на выезде победило «Балтику» (1:0), а «Спартак» дома обыграл «Акрон» (2:1). После матчей 21 ноября махачкалинцы с 16 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» набрал 29 очков и находится на третьей строчке.