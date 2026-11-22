Слуцкий: «Сейчас мне не очень хочется работать тренером. Хочется чуть-чуть пожить»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий во время паблик-тока перед матчем 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» заявил, что сейчас не хочет возвращаться к работе в футболе.

Последней командой 55-летнего российского специалиста был «Шанхай Шэньхуа». Слуцкий работал в китайском клубе с декабря 2023 года по август 2026 года, дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды становился серебряным призером чемпионата страны.

— После того, как вышла новость о вашем уходе из «Шанхай Шэньхуа», кто вам предлагал работу в России? Назывался даже ЦСКА. Выходили на вас?

— Есть или состоявшаяся история или нет. Работа тренера — очень жертвенная. У меня есть помощник Олег Яровинский. Когда я был дисквалифицирован в Голландии, он в одном матче исполнял обязанности главного. Он вышел к бровке и понял, что такого чувства одиночества никогда в жизни не испытывал. Сказал: «Ну его нафиг с этой вашей работой». Поэтому я сейчас живу, не жертвую. Сейчас мне не очень хочется работать тренером. Хочется чуть-чуть пожить.

— Кто сегодня победит?

— На мой взгляд, «Динамо» — фаворит сегодняшнего матча.

— Как вы добились того, что так прекрасно выглядите?

— Позавчера с Денисом Казанским выиграли премию. Со мной сидит Лидия Иванова. С ней я знаком миллион лет. Поздоровались, сажусь, а она спрашивает: «Кем вы приходитесь Слуцкому?» Она меня не узнала, думала, что я — сын. На улицах тоже не узнают, думают, похож. Я говорю: «Он же жирный, а я — вот какой стройный». Не скрываю, есть препараты. Лучше быть худым и с пересадкой волос, чем просто толстым и лысым.

Слуцкий — трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны с ЦСКА. Помимо армейцев, сборной России и «Шанхай Шэньхуа», специалист возглавлял российские «Уралан», «Москву», «Крылья Советов» и «Рубин», а также английский «Халл» и нидерландский «Витесс».