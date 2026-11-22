Слуцкий: «Сейчас мне не очень хочется работать тренером. Хочется чуть-чуть пожить»
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий во время паблик-тока перед матчем 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» заявил, что сейчас не хочет возвращаться к работе в футболе.
Последней командой 55-летнего российского специалиста был «Шанхай Шэньхуа». Слуцкий работал в китайском клубе с декабря 2023 года по август 2026 года, дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды становился серебряным призером чемпионата страны.
— После того, как вышла новость о вашем уходе из «Шанхай Шэньхуа», кто вам предлагал работу в России? Назывался даже ЦСКА. Выходили на вас?
— Есть или состоявшаяся история или нет. Работа тренера — очень жертвенная. У меня есть помощник Олег Яровинский. Когда я был дисквалифицирован в Голландии, он в одном матче исполнял обязанности главного. Он вышел к бровке и понял, что такого чувства одиночества никогда в жизни не испытывал. Сказал: «Ну его нафиг с этой вашей работой». Поэтому я сейчас живу, не жертвую. Сейчас мне не очень хочется работать тренером. Хочется чуть-чуть пожить.
— Кто сегодня победит?
— На мой взгляд, «Динамо» — фаворит сегодняшнего матча.
— Как вы добились того, что так прекрасно выглядите?
— Позавчера с Денисом Казанским выиграли премию. Со мной сидит Лидия Иванова. С ней я знаком миллион лет. Поздоровались, сажусь, а она спрашивает: «Кем вы приходитесь Слуцкому?» Она меня не узнала, думала, что я — сын. На улицах тоже не узнают, думают, похож. Я говорю: «Он же жирный, а я — вот какой стройный». Не скрываю, есть препараты. Лучше быть худым и с пересадкой волос, чем просто толстым и лысым.
Слуцкий — трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны с ЦСКА. Помимо армейцев, сборной России и «Шанхай Шэньхуа», специалист возглавлял российские «Уралан», «Москву», «Крылья Советов» и «Рубин», а также английский «Халл» и нидерландский «Витесс».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3