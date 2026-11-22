«Динамо» — «Краснодар»: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в 15-м туре РПЛ в воскресенье, 22 ноября. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Мнение экспертов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборных СССР и России Андрей Канчельскис ожидает ничью со счетом 1:1.

««Динамо» очень нужны очки, равно как и «Краснодару». Поэтому будет ничья», — отметил Канчельскис в прогнозе для «СЭ».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает фаворитом московское «Динамо». По его мнению, команда Сандро Шварца сейчас лучше организована, однако краснодарцев нельзя недооценивать.

«В этой игре «Динамо» выглядит фаворитом», — сказал Губерниев «СЭ».

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Краснодар»

Фаворитом букмекеров считается московское «Динамо». Коэффициент на победу хозяев составляет 2.11, на ничью — 3.59, на победу «Краснодара» — 3.25.