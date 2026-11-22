«Динамо» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в 15-м туре РПЛ в воскресенье, 22 ноября. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Краснодар» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира на «Матч ТВ» — в 13.30 мск, за полчаса до стартового свистка.

В 14-м туре «Динамо» на выезде победило «Факел» (2:1), а «Краснодар» дома обыграл ЦСКА (4:2). После 14 матчей бело-голубые набрали 31 очко и занимали второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» 26 очков и четвертая строчка.