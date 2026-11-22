Орлов: «Дивеев стоял как столб! Это же элементарная ошибка»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил действия защитника «Зенита» Игоря Дивеева в матче против «Рубина» (1:3) в 15-м туре РПЛ.

«В перерыве Семак снял с игры Дивеева и выпустил Вегу. И аргентинец добавил остроты, неплохо подключался к атакам. Так почему же не поставить его с первых минут?

Дивеев-то совсем не попал в игру! Ну что он натворил в эпизоде с пенальти? Это же элементарная ошибка! Посмотрите, как он располагался, когда атаковал Бабаев. Почему не стоял вполоборота?! Это же азы. Неправильное положение ног у защитника!

Бабаев убрал его на финте, прокинул мяч, и зенитовец сфолил... Поставил, что называется, шлагбаум. А если бы Игорь стоял вполоборота к хавбеку хозяев, то стартовал бы одновременно с ним. Но он замер на прямых ногах. Как столб...» — сказал Орлов «СЭ».

«Рубин» нанес «Зениту» четвертое поражение в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга с 31 очком лидирует в таблице РПЛ, у московского «Динамо» (31 очко) остается один матч в запасе.