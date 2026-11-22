Бабаев об 11-метровом в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом»: «Абсолютно позорный и необъяснимый пенальти»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскритиковал решение судьи Артема Чистякова назначить пенальти в ворота армейцев в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

На 48-й минуте встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота москвичей после того, как защитник красно-синих Даниил Круговой уронил нападающего грозненцев Георгия Мелкадзе в своей штрафной. Перед этим Мелкадзе толкнул Кругового — после этого защитник в падении зацепил бутсой ногу форварда, и тот упал следом.

Чистяков изначально не зафиксировал фол, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода назначил пенальти.

«Вы знаете, я очень редко комментирую судейство, но после этого чудовищного пенальти молчать не буду. Да, кто-то скажет, что даже при судейских ошибках можно забить пять или десять мячей и всё равно выиграть. Ребята бились. Усталость после матчей за сборную была видна, но они бились до конца и создали много моментов. А эпизод с безумным назначением одиннадцатиметрового стал ключевым.

Абсолютно позорный и необъяснимый пенальти. Чтобы его назначить, нужно было очень захотеть его в принципе найти. Других объяснений у меня нет. Ошибаются все, все люди и во всех профессиях, но ошибка ошибке рознь. Я уже пообщался с Павлом Каманцевым, и благодарен ему за оперативный откровенный разговор. Скажу так: это решение также шокировало и судейской комитет, и разбирательство этого стыдного решения уже запущено.

Мы ждем ответов, как бригада с ВАР Абросимовым, АВАР Москалевым и Чистяковым в поле поставили такой пенальти. И не ждем арбитров с такими решениями в РПЛ», — заявил «СЭ» Бабаев.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Ахмат» благодаря победе поднялся на 11-ю строчку с 17 очками.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с «Зенитом», а «Ахмат» встретится на выезде с «Балтикой».