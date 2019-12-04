В ГУ МВД по Петербургу подтвердили информацию о штрафе и запрете «Амиго» на посещение стадиона

Глава пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко прокомментировал информацию Telegram-канала «Мутко против» о том, что Петроградский суд Петербурга оштрафовал фаната «Спартака» Валерия Бевза по прозвищу «Валера Амиго» на 5 тысяч рублей, а также запретил ему посещать матчи на полтора года.

— Насколько я знаю, информация соответствует действительности. Официально уточню позже, — сказал Степченко.

Вчера Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Бевза вызывали в отдел полиции на Петровке для дачи показаний по «одному уголовному делу». Когда он подъехал, его уже ожидали представители полиции Петербурга, которые забрали его и везут в город. По словам полицейских, Бевз — важный свидетель по уголовному делу о майской драке в Санкт-Петербурге.

Кроме того, сотрудники МВД задерживали Бевза в воскресенье, 1 декабря, после матча 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». По мнению сотрудников, именно он организовал заряды про форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы. На Бевза составили протокол и отпустили, поскольку статья не предполагала ареста. Сам фанат с обвинением не согласен и уверяет, что ничего подобного не кричал. (Иван Торопцев)

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