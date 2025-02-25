Шишкин считает, что «Краснодар» зависит от игры Кордобы
Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился мнением об отсутствии у «быков» трансферов в нынешнюю зимнюю паузу.
«Возможно, «Краснодар» действительно не нуждался в усилении в это трансферное окно — еврокубковых матчей нет, футболистов для ротации для участия в кубковых матчах достаточно, как и тех, кто готов играть на два состава. Но стоит отметить, что у «Краснодара» в такой ситуации четко вырисовывается не только стабильный основной состав, но и зависимость от Кордобы. Но, я думаю, они с этим справятся», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».
После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 39 очками. 1 марта краснодарцы на своем поле примут «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
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11
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12
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13
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14
|Динамо Мх
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15
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16
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