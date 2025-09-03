Министр просвещения РФ поддержал идею введения перечня книг для футболистов: «Может быть, стоит и фильмы добавить»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о перечне книг для футболистов.

«Думаю, что футболистам это нужно. Надо посмотреть, какие книги будут в перечне. А может быть, стоит и фильмы добавить. Думаю, это очень правильно. Главное, чтобы были хорошие и интересные книги, чтобы футболисты могли переключиться, отдохнуть, прочитать хорошее произведение. Но это не должно быть принудительной мерой, должно быть по желанию», — сказал Кравцов «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что министерство утвердит перечень рекомендуемых для российских футболистов книг.