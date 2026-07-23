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Соболев оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России

Сергей Филин
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оштрафован КДК РФС на 30 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2) за Суперкубок России.

«В соответствии с частью 1 статьи 100 Дисциплинарного регламента РФС за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Соболева Александра Сергеевича на 30 000 рублей», — говорится в заявлении КДК.

На 90+8-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» Соболев реализовал пенальти и сравнял счет. После этого футболист отпраздновал гол перед трибуной с болельщиками «Спартака», за который он выступал с 2020 по 2024 год.

Потасовка между игроками &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;.Массовая потасовка в Суперкубке! Соболев спровоцировал фанатов после гола, а Барриос расцарапал шею Умярову
Источник: РФС
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Александр Соболев
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ФК Спартак (Москва)
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