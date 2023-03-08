В «Факеле» заявили, что расследование УАФ не повлияет на желание Калинина играть в России

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) расследует дело защитника Игоря Калинина на предмет возможного нарушения кодекса этики и честной игры.

«Это никак не повлияет на желания Игоря Калинина играть за «Факел». Он профессиональный футболист», — сказал Котов «СЭ».

27-летний Калинин — российский, ранее украинский футболист. В текущем сезоне он провел 11 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Защитник выступал за молодежные сборные Украины до 18 и до 19 лет.