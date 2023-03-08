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Нимели: «Люди в России — просто потрясающие! Я чувствовал себя почти как дома»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, что ему больше всего нравилось в России.

«Я подружился со многими людьми. Люди в России — просто потрясающие! Я чувствовал себя почти как дома. Еще понравилась Красная площадь. Это очень мощное место. Но туда нужно ходить поздно вечером или даже ночью, когда не так много людей. Я гулял там практически каждую неделю», — приводит Metaratings.ru слова Нимели.

Также он ответил на вопрос, чем занимался в свободное от футбола время.

«Когда в «Спартак-2» были Сакала и Самбу, мы много гуляли по Москве. Иногда заходили в рестораны и в магазины на шопинг. Но Москва настолько большой и красивый город, что мы в основном просто гуляли: брали кофе и сидели где-нибудь в парке», — добавил футболист.

Нимели играл за «Спартак-2» с 2017 по 2021 годы. В составе московской команды он провел 109 матчей, забил 23 гола и сделал 15 результативных передач. Также нападающий выступил в РПЛ за главную команду «Спартака» и получил медаль за победу красно-белых в Суперкубке России 2017 года.

На данный момент 24-летний Нимели играет в составе «Сурхана» в чемпионате Узбекистана.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-spartaka-nimeli-lyudi-v-rossii-prosto-potryasayushie-ya-chuvstvoval-sebya-pochti-kak-doma-233761/
Сильванус Нимели
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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