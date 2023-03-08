Зуев — об уходе из «Химок»: «Разошлись хорошо, пожали руки, подписали бумаги»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев ответил на вопрос о своем уходе из подмосковных «Химок».

«Деталей не хотелось бы раскрывать. Разошлись хорошо, пожали руки, подписали бумаги. Проблем при расторжении контракта не было. Все прошло адекватно, спасибо руководству», — приводит Sport24 слова Зуева.

Футболист выступал за «Химки» в 2022 году. В феврале 2023-го он подписал контракт с «Крыльями Советов» до конца текущего сезона.