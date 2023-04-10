В «Факеле» заявили, что защитник Морозов вернется в «Локомотив» в конце сезона

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал «СЭ» о будущем защитника Евгения Морозова, права на которого принадлежат «Локомотиву».

«У нас нет права выкупа. Мы брали его в аренду, так как «Локомотив» не дал нам возможности его выкупить. Они на него рассчитывают. По окончании сезона Евгений вернется в «Локомотив», — сказал Котов «СЭ».

В этом сезоне 22-летний защитник провел за воронежский клуб 20 матчей и забил 2 гола.