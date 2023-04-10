Белоус считает, что Бердыев приходил в «Сочи» с прицелом на летнее трансферное окно

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус прокомментировал увольнение из «Сочи» главного тренера Курбана Бердыева.

«Я удивлен. Главному тренеру нужно как минимум 2 трансферных окна. Первое — не в счет. Ведь Бердыев пришел почти накануне Нового года. Нужно было донести свои требования. И чтобы футболисты правильно их восприняли. А команда возрастная. Думаю, тренер приходил с прицелом на лето. Хотел обновить команду и поставить нужный футбол. Но времени ему не дали. Мне жаль. Футболисты должны привыкнуть к тренеру. Невозможно выносить ребенка за три недели. Но у собственника свое мнение. Остается его уважать. Думаю, это не финал карьеры Бердыева. Это опытнейший специалист. Несмотря на почтенный возраст, он в хорошей форме», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Бердыев работал в «Сочи» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила. В последнем туре сочинцы на своем поле проиграли «Крыльям Советов» (1:2).

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.