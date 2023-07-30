«Факел» опубликовал видео спорных моментов в матче с «Локомотивом»

В Telegram-канале «Факела» выложили спорный момент с первым голом в матче второго тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).

Форвард московской команды Артем Дзюба отметился на 13-й минуте встречи, забив свой первый мяч в сезоне-2023/24. 34-летний нападающий прервал свою безголевую серию, которая длилась с 30 апреля.

Футболисты воронежской команды были недовольны после забитого мяча — по их мнению Дзюба нарушил правила. Гол был засчитан, ВАР встречи Артур Федоров не стал приглашать главного арбитра встречи Василия Казарцева посмотреть момент.

«Это разве не толчок в спину?» — написано в сообщении команды.

Также в «Факеле» высказалась о неназначенном пенальти на 38-й минуте матча, когда мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Егору Погостнову.

В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.