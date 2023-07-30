«Ахмат» — ЦСКА: Чалов сделал дубль с пенальти

Нападающий ЦСКА Федор Чалов вывел армейцев вперед в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» — 2:1.

На 45+1-й минуте форвард реализовал 11-метровый, назначенный за фол на Антоне Заболотном в штрафной грозненцев.

Чалов забил второй пенальти в этой встрече — на 13-й минуте нападающий открыл счет ударом с 11-метровой отметки.