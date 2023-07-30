Евсеев — о матче с «Локомотивом»: «Судейство я не собираюсь обсуждать, мы все люди»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о матче второго тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).

«Судейство я не собираюсь обсуждать, мы все люди. Можем и мы ошибаться, и кто-то другой. С нашей стороны, мы постарались. В первом тайме нам это точно удавалось, когда мы играли за спину и не играли поперек, оказывали давление. Игра в принципе у нас получалась, момент и атаки были. Приятно было смотреть на команду. Во втором тайме соперник перестроился и начал играть в нашу игру, мы начали выдергиваться, быстрые атаки были. Нам без сопротивления били, немного здесь не доработали. Быстрые атаки — стихия «Локомотива», тут мы уступили», — заявил Евсеев на пресс-конференции.

В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.