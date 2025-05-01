Футбол
1 мая, 19:51

Веснина: «Тюкавин показался мне очень интересным собеседником и приземленным парнем»

Дарик Агаларов

Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала «СЭ» о деталях общения с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.

«Я в курсе его травмы. У него сейчас активный этап восстановления, он полностью погружен в это. Костя показался мне очень интересным собеседником, приземленным парнем, который интересуется другими видами спорта. С ним было здорово поговорить и про теннис в том числе. Он круто в нем разбирается, меня удивили его познания! Буду следить теперь за ним», — сказала Веснина «СЭ».

Тюкавин получил повреждение крестообразной связки колена в первом матче весенней части сезона против «Ростова» (1:1).

Форвард «Динамо» перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев.

Константин Тюкавин
