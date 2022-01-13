«В этом сезоне мы ушли от вертикального футбола к комбинационному». Владимир Федотов объяснил изменения в игре «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в большом интервью «СЭ» прокомментировал тактические изменения в футболе его команды в нынешнем сезоне.
— Насколько сильно команде пришлось перестраиваться тактически после ухода Заболотного и появления Кассьерры?
— В начале сезона еще был Дуганджич, хорошо проявивший себя в еврокубках. Он нападающий того же плана, что и Заболотный, так что тогда особых перемен не было. Потом же без них было не обойтись.
Есть, например, нюансы при выходе из обороны, пришлось искать какие-то другие решения. Если Антон снимал весь верх и мы спокойно выходили из-под прессинга через длинные передачи, то после его ухода нужно было перестраиваться на несколько другую игру. Тем более что у нас в обороне появились футболисты, способные качественно работать с мячом. Да, стало больше потерь на своей половине поля, но мы ушли от вертикального футбола к более комбинационному.
— Не случайно несколько красивых голов вы забили в результате прекрасных комбинаций. Можно вспомнить и игру с «Партизаном» в Белграде, и матч с тульским «Арсеналом». Насколько появление Кассьерры впереди обеспечило эту комбинаторику?
— Его понимание игры нам в этом сильно помогло. Кассьерра хорош и в игре внизу, и в своевременных открываниях. Опять же если вспомнить, какие партнеры его окружают, — тут совпали и словесный, и футбольный язык. Оставалось на тренировках шлифовать те или иные ситуации, чтобы полноценно использовать его лучшие качества.
— Мирослав Ромащенко говорил мне: «Федотов всегда добавляет что-то новое в тактическом плане и в тренировочном процессе, вчерашним днем не живет. Постоянно пополняет багаж и переносит это в текущую работу». Как это происходило в нынешнем сезоне?
— Основная направленность была на атакующие действия. Розыгрыш различных комбинаций, игра на третьего, быстрые переходы после отбора мяча. Наверное, все к этому стремятся, разница в том, как у кого получается. Естественно, нам хочется отбирать мяч высоко, когда расстояние до ворот соперника минимальное. Но здесь мы сталкиваемся с вопросом баланса. Когда в системе обороны много новых людей, не всегда такой прессинг получается. Если ошибиться при высокой линии обороны, то ты уже имеешь момент у своих ворот.
— Два гола Сергея Терехова в Белграде — тоже результат тренировочного процесса?
— Несомненно, это ростки нашей стратегии. Латерали — неотъемлемая часть нашей атаки.
«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 31 очком в 18 матчах.
Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7