«В этом сезоне мы ушли от вертикального футбола к комбинационному». Владимир Федотов объяснил изменения в игре «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в большом интервью «СЭ» прокомментировал тактические изменения в футболе его команды в нынешнем сезоне.

— Насколько сильно команде пришлось перестраиваться тактически после ухода Заболотного и появления Кассьерры?

— В начале сезона еще был Дуганджич, хорошо проявивший себя в еврокубках. Он нападающий того же плана, что и Заболотный, так что тогда особых перемен не было. Потом же без них было не обойтись.

Есть, например, нюансы при выходе из обороны, пришлось искать какие-то другие решения. Если Антон снимал весь верх и мы спокойно выходили из-под прессинга через длинные передачи, то после его ухода нужно было перестраиваться на несколько другую игру. Тем более что у нас в обороне появились футболисты, способные качественно работать с мячом. Да, стало больше потерь на своей половине поля, но мы ушли от вертикального футбола к более комбинационному.

— Не случайно несколько красивых голов вы забили в результате прекрасных комбинаций. Можно вспомнить и игру с «Партизаном» в Белграде, и матч с тульским «Арсеналом». Насколько появление Кассьерры впереди обеспечило эту комбинаторику?

— Его понимание игры нам в этом сильно помогло. Кассьерра хорош и в игре внизу, и в своевременных открываниях. Опять же если вспомнить, какие партнеры его окружают, — тут совпали и словесный, и футбольный язык. Оставалось на тренировках шлифовать те или иные ситуации, чтобы полноценно использовать его лучшие качества.

— Мирослав Ромащенко говорил мне: «Федотов всегда добавляет что-то новое в тактическом плане и в тренировочном процессе, вчерашним днем не живет. Постоянно пополняет багаж и переносит это в текущую работу». Как это происходило в нынешнем сезоне?

— Основная направленность была на атакующие действия. Розыгрыш различных комбинаций, игра на третьего, быстрые переходы после отбора мяча. Наверное, все к этому стремятся, разница в том, как у кого получается. Естественно, нам хочется отбирать мяч высоко, когда расстояние до ворот соперника минимальное. Но здесь мы сталкиваемся с вопросом баланса. Когда в системе обороны много новых людей, не всегда такой прессинг получается. Если ошибиться при высокой линии обороны, то ты уже имеешь момент у своих ворот.

— Два гола Сергея Терехова в Белграде — тоже результат тренировочного процесса?

— Несомненно, это ростки нашей стратегии. Латерали — неотъемлемая часть нашей атаки.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 31 очком в 18 матчах.

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