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Сегодня, 19:10

«В этом сезоне мы ушли от вертикального футбола к комбинационному». Владимир Федотов объяснил изменения в игре «Сочи»

Владимир Федотов объяснил изменения в игре «Сочи» в нынешнем сезоне
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в большом интервью «СЭ» прокомментировал тактические изменения в футболе его команды в нынешнем сезоне.

— Насколько сильно команде пришлось перестраиваться тактически после ухода Заболотного и появления Кассьерры?

— В начале сезона еще был Дуганджич, хорошо проявивший себя в еврокубках. Он нападающий того же плана, что и Заболотный, так что тогда особых перемен не было. Потом же без них было не обойтись.

Есть, например, нюансы при выходе из обороны, пришлось искать какие-то другие решения. Если Антон снимал весь верх и мы спокойно выходили из-под прессинга через длинные передачи, то после его ухода нужно было перестраиваться на несколько другую игру. Тем более что у нас в обороне появились футболисты, способные качественно работать с мячом. Да, стало больше потерь на своей половине поля, но мы ушли от вертикального футбола к более комбинационному.

— Не случайно несколько красивых голов вы забили в результате прекрасных комбинаций. Можно вспомнить и игру с «Партизаном» в Белграде, и матч с тульским «Арсеналом». Насколько появление Кассьерры впереди обеспечило эту комбинаторику?

— Его понимание игры нам в этом сильно помогло. Кассьерра хорош и в игре внизу, и в своевременных открываниях. Опять же если вспомнить, какие партнеры его окружают, — тут совпали и словесный, и футбольный язык. Оставалось на тренировках шлифовать те или иные ситуации, чтобы полноценно использовать его лучшие качества.

— Мирослав Ромащенко говорил мне: «Федотов всегда добавляет что-то новое в тактическом плане и в тренировочном процессе, вчерашним днем не живет. Постоянно пополняет багаж и переносит это в текущую работу». Как это происходило в нынешнем сезоне?

— Основная направленность была на атакующие действия. Розыгрыш различных комбинаций, игра на третьего, быстрые переходы после отбора мяча. Наверное, все к этому стремятся, разница в том, как у кого получается. Естественно, нам хочется отбирать мяч высоко, когда расстояние до ворот соперника минимальное. Но здесь мы сталкиваемся с вопросом баланса. Когда в системе обороны много новых людей, не всегда такой прессинг получается. Если ошибиться при высокой линии обороны, то ты уже имеешь момент у своих ворот.

— Два гола Сергея Терехова в Белграде — тоже результат тренировочного процесса?

— Несомненно, это ростки нашей стратегии. Латерали — неотъемлемая часть нашей атаки.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 31 очком в 18 матчах.

Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Зенит

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Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

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Александр Соболев

Александр Соболев

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