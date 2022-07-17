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«Торпедо» — «Сочи»: Сарвели дебютирует за сочинцев, Нобоа остался в запасе, Кутепов не попал в заявку

«Торпедо» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Торпедо» и «Сочи» объявили составы на матч 1-го тура РПЛ.

В заявку торпедовцев не попал новичок команды — защитник Илья Кутепов, который перешел в клуб на правах свободного агента этим летом. До этого футболист выступал за «Спартак».

У «Сочи» впервые в официальном матче на поле выйдет нападающий Владислав Сарвели, перешедший в команду этим летом из «Крыльев Советов». Полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа остался в запасе.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Симонян, Енин, Караев, Турищев.

Запасные: Бабурин, Смольников, Евдокимов, Рязанцев, Нетфуллин, Д. Цаллагов, Рейхмен, Орехов, Эркинов, Лебеденко, Лаптев, Калмыков.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, И. Цаллагов, Ангбан, Жоаозиньо, Сарвели.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Бурмистров, Мартовой, Ушатов, Нобоа, Барсов, Мелкаде.

Матч «Торпедо» — «Сочи» состоится сегодня, 17 июля. Начало — в 15.00 (мск).

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
Сочи

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
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2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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