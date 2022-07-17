«Торпедо» и «Сочи» объявили составы на матч 1-го тура РПЛ.

В заявку торпедовцев не попал новичок команды — защитник Илья Кутепов, который перешел в клуб на правах свободного агента этим летом. До этого футболист выступал за «Спартак».

У «Сочи» впервые в официальном матче на поле выйдет нападающий Владислав Сарвели, перешедший в команду этим летом из «Крыльев Советов». Полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа остался в запасе.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Симонян, Енин, Караев, Турищев.

Запасные: Бабурин, Смольников, Евдокимов, Рязанцев, Нетфуллин, Д. Цаллагов, Рейхмен, Орехов, Эркинов, Лебеденко, Лаптев, Калмыков.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, И. Цаллагов, Ангбан, Жоаозиньо, Сарвели.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Бурмистров, Мартовой, Ушатов, Нобоа, Барсов, Мелкаде.

Матч «Торпедо» — «Сочи» состоится сегодня, 17 июля. Начало — в 15.00 (мск).